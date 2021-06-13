Происшествия

Псковичку подозревают в фиктивной регистрации латыша

Жительницу Пскова подозревают в фиктивной регистрации гражданина Республики Латвия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле безработная горожанка 1989 года рождения фиктивно зарегистрировала мужчину в комнате дома на улице Инженерной.

Женщина дала признательные показания. По данному факту идет проверка.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния.