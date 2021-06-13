Происшествия

Стала известна причина возгорания складов в Пскове

Предполагаемая причина возгорания складов на улице Советской Армии в Пскове — короткое замыкание электропроводки внутри складского помещения. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Напомним, сообщение о возгорании в двух складских помещениях поступило в 2.36. Огонь распространился на общую площадь 800 квадратных метров.

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Кроме того, за прошедшие сутки в Гдовском районе сгорели две бани по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Так, в ночь на 13 июня в 0.45 поступило сообщение о возгорании на улице Исполкомской в селе Ямм, а в 21.08 баня загорелась в деревне Сырой Лес.