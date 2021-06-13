Происшествия

Великолучанина отправили в колонию за сбыт наркотиков

41-летнего жителя Великих Лук отправили в исправительную колонию строгого режима за сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В середине августа 2019 года мужчина, находясь по месту своего жительства, продал наркотическое средство массой 0,669 грамма гражданину, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии в качестве закупщика.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.