Происшествия

Великолучан будут судить за кражу 166 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки

И. о. первого заместителя прокурора города Великие Луки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей города, обвиняемых в совершении кражи с банковского счета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе предварительного следствия установлено, что 17 апреля 2020 года жители города Великие Луки под надуманным предлогом проникли в квартиру пенсионерки, незаметно для нее похитили банковскую карту и сим-карту мобильного телефона, после чего отправились в торговый центр и сняли с похищенной банковской карты 16 тысяч рублей. Затем они, используя сим-карту пенсионерки, создали личный кабинет в одном из банков и оформили потребительский кредит на сумму 150 000 рублей, которые впоследствии похитили путем обналичивания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в общем порядке судебного производства. Санкция п. «а,г» ч.3 ст.158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.