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Происшествия

Условный срок получил великолучанин за перевозку конопли в багажнике

15.06.2021 09:22|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках за перевозку конопли осужден 26-летний мужчина, ему назначено 3 года лишения свободы условно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

12 августа 2020 года обвиняемый ответил согласием на просьбу гражданина Б. перевезти в багажнике принадлежащей ему автомашины кусты конопли. В этот же день оба мужчины на машине А. приехали на участок, где гражданин Б. сорвал дикорастущее растение, содержащее наркотическое средство массой 330 грамм в пересчете на сухое вещество, что является крупным размером, рассказали в прокуратуре.

Позже конопля была обнаружена в багажнике подсудимого в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение».

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

Теги: #великие луки #наркотики #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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