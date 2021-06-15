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Суд вынес приговор экс-директору «Псковпассажиравтотранса»

Псковский городской суд вынес приговор экс-руководителю ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александру Питиримову. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 15 июня суд вынес обвинительный приговор.

Фото: https://zatransport.ru/

Александр Питиримов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенном в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа, согласно статье 64 УК РФ, ниже нижнего предела - 250 тысяч рублей.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый при наличии задолженности по налогам свыше 154 млн рублей создал видимость отсутствия денежных средств у предприятия, направляя распорядительные письма своим должникам о перечислении денег напрямую поставщикам предприятия, минуя свой расчетный счет.