Происшествия

Полиция разыскивает псковича в черной бейсболке

Пропавшего без вести Алексея Никандрова 1975 года рождения разыскивает отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, в октябре 2019 года мужчина пропал без вести на территории областного центра.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет в черную бейсболку, зимнюю черную куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы, темные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.