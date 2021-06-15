Происшествия

Мошенник предложил псковичу работу и украл у него 2,5 миллиона рублей

У псковича украли 2,5 миллиона рублей, предложив заработок в сфере брокерской деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Под видом сотрудника банка неизвестный через приложение Skype предложил мужчине аннулировать незаконно оформленные на него кредиты и заработать в сфере брокерской деятельности. После этого мошенник украл у доверившегося ему мужчины более 2,5 миллионов рублей.

По этому факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, уголовное дело по факту причинения ущерба в значительном размере возбудили против еще одного мошенника в Пскове. Неизвестный в Сети под предлогом продажи стиральной машинки марки Samsung похитил с банковской карты псковича 71 919 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.