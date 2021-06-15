Происшествия

Плюсский хулиган наехал на центральную клумбу и забрал ее часть в ремонт

Клумба на центральной площади в Плюссе в очередной раз пострадала от несознательных граждан. Об этом сообщает газета «Плюсский край» со ссылкой на районную администрацию.

Фото здесь и далее: газета «Плюсский край»

«Полюбившаяся всем клумба, созданная силами молодежи поселка, видимо, "встала на пути" у местного гонщика», - рассказали в администрации.

Объект благоустройства состоит из шести букв, которые вместе образуют название поселка. В результате действий вандала была повреждена шестая клумба в форме буквы «А».

В газете пояснили, что хулиган повредил клумбу случайно. Он извинился и забрал букву «А» в ремонт.