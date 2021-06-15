Происшествия

Печерянина обвинили в совершении 140 наркопреступлений

Жителю Печорского района предъявили обвинение в совершении 140 преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, в составе организованной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что с апреля 2020 года фигурант систематически получал для реализации крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, которые он в последующем в расфасованном виде помещал в тайники на территории Псковского и Печорского районов. Информацию об их местонахождении мужчина, используя интернет, передавал организаторам нелегального интернет-магазина для продажи покупателям.

По результатам расследования мужчине предъявили обвинение в совершении 140 противоправных деяний, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Расследование проводила следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области.