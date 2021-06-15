Происшествия

Житель Пустошкинского района пропал без вести в День России

62-летнего мужчину разыскивают в Пустошкинском районе. 12 июня житель деревни Пружинец Валерий Кошелев ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, плотного телосложения, черные волосы с сединой.

Был одет в серую жилетку, черно-белую футболку, зеленые штаны, серые ботинки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Валерия Кошелева, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.