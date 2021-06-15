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Телефонные мошенники атакуют жителей Псковской области

16.06.2021 10:47|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области стали жертвами интернет-мошенников, представлявшихся сотрудниками банков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 34-летнему псковичу позвонил неизвестный, который назвал себя сотрудником банка и предложил предотвратить несанкционированное списание денег со счета мужчины. После этого злоумышленник завладел суммой в 300 тысяч рублей со счета пострадавшего. В то же время жительница областного центра, женщина 1969 года рождения, в результате аналогичных действий неизвестного лишилась 400 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Стражи порядка возбудили уголовные дела.

Кроме того, жительница Великих Лук 1970 года рождения после общения с мнимым банковским служащим по его «рекомендации» оформила кредит и перевела 100 тысяч рублей на «безопасный счет». После обращения женщины полиция возбудила уголовное дело. Проводится расследование.

Подобный факт дистанционного мошенничества установлен также и в Печорах.

Полиция вновь напоминает нашим согражданам о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при общении в Интернете и по телефону с незнакомцами, которые под разными предлогами стремятся прикарманить деньги доверчивых людей.

Теги: #печоры #мошенники #банки
Источник: Псковская Лента Новостей
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