Происшествия

Двух псковичей осудили за незаконный улов на 600 тысяч рублей

Двух жителей города Пскова привлекли к уголовной ответственности на незаконный вылов рыбы с причинением крупного ущерба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В районе населенного пункта Литовиж Печорского района подсудимые при помощи ставных лесковых сетей добыли плотву - 1693 штуки, 44 ерша, 1 ряпушку, 2 карася, 1 красноперку, 1 окуня, 33 судака, 15 щук и 2 уклейки. Водным биологическим ресурсам Псковско-Чудского водоема мужчины причинили ущерб на сумму более 600 000 рублей.

В судебном заседании псковичи не признали вину, однако ее полностью установили и подтвердили совокупностью исследованных доказательств, отмечается в сообщении.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие несовершеннолетних детей у одного подсудимого, и наличие хронических заболеваний, а также состояние здоровья пожилой матери у второго. Обстоятельством, отягчающим наказание, признали рецидив преступления у одного из подсудимых.

Одному назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком 1 год 6 месяцев, второму - 1 год 8 месяцев, с испытательным сроком 1 год каждому.

Кроме того, с мужчин решили взыскать в солидарном порядке в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам РФ, 607 315 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.