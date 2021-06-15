Происшествия

В Пскове мужчина попытался расплатиться фальшивыми деньгами

Псковские росгвардейцы задержали мужчину, который расплатился в магазине купюрой с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

16 июня из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что мужчина попытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая вызывала сомнение в подлинности.

Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии передали мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.