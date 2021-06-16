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Суд учел положительные характеристики при назначении наказания Александру Питиримову

Суд учел «исключительно положительные характеристики» при назначении наказания экс-генеральному директору ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: https://zatransport.ru/

15 июня 2021 года Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Питиримова.

Генеральный директор предприятия, имея реальную возможность платить налоги, страховые взносы, будучи уведомленным о выставленных на счета инкассовых поручениях на списание и перечисление в соответствующие бюджеты неисполненных налогов и страховых взносов, систематически подписывал и направлял в адрес дебитора распорядительные письма с просьбой о перечислении денег кредиторам ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». В период с 20 января по 10 сентября 2018 года, минуя расчетные счета предприятия, контрагент-дебитор перечислил 286 143 903, 52 руб., часть из которых, в случае поступления на счета ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», подлежала списанию в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам на общую сумму 154 725 918, 45 руб.

Александр Питиримов вину не признал. Он пояснил, что действовал в условиях крайней необходимости, ввиду наличия значительной кредиторской задолженности, допущенной предыдущими руководителями, убыточности предприятия, недофинансирования со стороны органов местной власти, и имел намерение сохранить крупнейшее в Псковской области пассажирское предприятие, которое является единственным перевозчиком по целому ряду муниципальных и межмуниципальных маршрутов, включая сельские, школьные и «медицинские», а также ключевым перевозчиком пассажиров в областном центре.

«Не усмотрев оснований для освобождения Питиримова от уголовной ответственности, не согласившись с доводом, что действовал он в условиях крайней необходимости, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ, при этом, учитывая мотивы преступления, в совокупности с личностью подсудимого, имеющего исключительно положительные характеристики, назначил ему наказание в виде штрафа в соответствии со статьей 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, в размере 250 000 рублей», - говорится в пресс-релизе.