Происшествия

Дедовичский суд отправил в колонию похитителя овса и монтировки

Дедовичский районный суд вынесен приговор в отношении неоднократно судимого мужчины, которого обвиняли в совершении двух краж с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

23 февраля в одной из деревень Дедовичского района подсудимый сломал навесной замок и проник в дом, откуда похитил цифровую приставку, стеклопластиковые удочки, инерционную катушку, масло для двухтактных двигателей, монтировку, лампу дневного света, а также продукты питания: два пакета макарон, пакет с гречкой, пакет пшена, пакет овса, пакет манки, коробку чая. Потерпевшему он причинил материальный ущерб в размере 1577 рублей 80 копеек.

А 7 марта в этой же деревне мужчина выставил оконное стекло на веранде дома, проник внутрь и похитил три бутылки водки, виски и джина, причинив материальный ущерб в размере 2300 рублей.

Сад признан подсудимого виновным. По совокупности приговоров окончательно ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.