Происшествия

Алкоголь довел великолучанина до суда

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело о краже в отношении мужчины, ранее судимого за совершение аналогичных преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

14 ноября мужчина решил похитить различные металлические изделия из дома, расположенного на Мебельном проезде города Великие Луки, чтобы впоследствии продать украденное и на вырученные деньги приобрести себе спиртное.

Он сказал своему товарищу, что хозяева дома – его знакомые, что они разрешили ему распорядиться находящимся в доме имуществом. Пока знакомый ждал его за забором, подсудимый прошел во двор, где при помощи найденного там металлического прута взломал замок на входной двери, вошел в дом и похитил оттуда различное имущество на общую сумму более 11 000 рублей.

В тот же день две украденные кастрюли и покрытие от плиты мужчина продал за полтора литра разведенного спирта. Алкоголь он распил со своим товарищем, а оставшуюся часть похищенного спрятал в кустах, намереваясь продать позже, однако, вернувшись на следующий день, он не нашел похищенное имущество.

В ходе расследования уголовного дела и в судебном заседании свою вину фигурант признал полностью и раскаялся.

Суд признан мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в счет возмещения причиненного имущественного вреда в пользу потерпевшей с него взыскали 11 042 рубля 50 копеек. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.