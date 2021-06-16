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Задержали еще одного члена банды Басаева, напавший на псковских десантников

Члена банды Басаева, уроженца Чеченской Республики Магомеда Алханова, задержали в результате расследования 16 июня. По информации ФСБ России и главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, боевик причастен к нападению на военнослужащих шестой парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Об этом сообщают «Невские новости».

Следствие планирует предъявить Алханову обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. В ближайшее время перед судом возбудят ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Напомним, нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В ходе боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта 2000 года, бойцы 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.