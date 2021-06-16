Происшествия

16-летнюю девушку разыскивают в Псковской области

16-летнюю девушку разыскивают в Псковской и Ленинградской областях. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте»

Вероника-Даниелла Шантора (Узнанска) пропала 26 марта. С тех пор ее местоположение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, каштановые волосы, голубые глаза.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.