Происшествия

Фальшивые деньги обнаружили в торговом комплексе в Пскове

Банкноты с признаками подделки изъяла полиция в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из торговых комплексов на Рижском проспекте в Пскове 16 июня. В тот же день сотрудники финансового учреждения города выявили еще две фальшивки достоинством пять тысяч и тысяча рублей. По данным фактам проводятся проверки.

Кроме того фальшивая тысячерублевая купюра поступила в финансовое учреждение Великих Лук 15 июня. Полицейские возбудили уголовное дело и ведут расследование.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. «Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! - напомнили в пресс-службе УМВД. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».