Происшествия

Себежский суд оштрафовал жителя Германии на 800 тысяч рублей

Себежский районный суд вынес постановление о привлечении гражданина России, проживающего в Германии, к административной ответственности за недекларирование товара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

23 декабря обвиняемый прибыл на таможенный пост «Бурачки» в Себежском районе по направлению въезда в РФ, при этом мужчина не подавал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый им лично товар.

В результате осмотра его багажа установили, что в багажном отделении автомобиля находился незадекларированный товар, а именно: сенсоры выхлопа вредного газа, SNS1005A, A3C06300500-01, 4-04-201128-2539, CONTINENTAL- Made in Czech Republic. A 000 905 80 11. LUNOX-SENSOR SNS 12V Gen3.0 NS 0004/ZGS0003/Q04. Вещи были упакованы в большую картонную коробку, общее количество составляло 60 штук, общий вес — 14,85 кг. При этом должностные лица таможенного органа не отнесли эти вещи к товарам для личного пользования.

Согласно заключению экспертно-криминалистической службы – филиала Центрального экспертно-криминалистического управления в Санкт-Петербурге, рыночная стоимость товара по состоянию на 23 декабря составила 1 636 657 рублей.

Мужчине назначили штраф, равный половине стоимости предмета административного правонарушения — 818 328 рублей 50 копеек. При этом перевозимый товар конфисковать не стали.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.