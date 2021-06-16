Происшествия

Кокер-спаниель помог найти контрабандные сигареты на российско-латвийской границе

В Себежском районе сотрудники Псковской таможни и пограничники на таможенном посту ЖДПП Посинь за одни сутки выявили незаконное перемещение табачной продукции в трех составах поездов. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, в первом составе нашли 712 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь, они находились в технологических полостях поперечных балок четырех железнодорожных цистерн.

Во втором составе злоумышленники разместили 176 пачек сигарет над колесными парами одной цистерны.

В третьем случае 352 пачки белорусских сигарет обнаружил в технологических полостях двух цистерн.

Обнаружить скрытые от таможенного контроля сигареты помогла служебная собака - английский кокер-спаниель по кличке «Хана Харитоновна». В этом году на счету кинолога и служебной собаки уже 21 факт выявления скрытой от контроля табачной продукции.

Предварительная стоимость всех изъятых табачных изделий превышает 70 тысяч рублей. По трем фактам выявления незаконно перемещаемой в Латвию табачной продукции возбуждены дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.