Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из здания ПФР в Пскове из-за футляра для очков

Более ста человек эвакуировали из здания отделения Пенсионного фонда по Псковской области из-за футляра для очков. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

«Вчера поступило сообщение об оставленном в помещении санитарного узла подозрительного предмета, который вызвал у сотрудников Пенсионного фонда подозрения. На место прибыла полиция, провели осмотр здания, оказалось, что в туалете для клиентов кто-то оставил футляр от очков. Таким образом, информация не подтвердилась», - рассказал представитель правоохранительных органов.

Напомним, подозрительный предмет в туалете псковского отделения ПФР обнаружили 17 июня около 17.30.