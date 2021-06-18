Происшествия

Пскович поверил мошеннику и остался без денег

Пскович перевел неустановленному мошеннику 76 500 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка позвонил жителю областного центра и предложил пресечь якобы незаконные операции по переводу денег. В результате пскович с помощью приложений банка, установленных на смартфоне, перевел деньги мошеннику.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Первый заместитель прокурора города Пскова признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела.