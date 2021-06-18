Происшествия

Псковскому хакеру грозит 2 года лишения свободы

Против псковского хакера возбудили уголовное дело за взлом компьютера на предприятии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Неизвестный получил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, хранящейся на ПЭВМ предприятия. Это повлекло за собой шифрование файлов и компьютерных программ, находящихся на рабочем компьютере. В результате действий хакера предприятие потерпело убытки, связанные с невозможностью полноценной работы структурных подразделений.

Прокуратура города Пскова возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.