Происшествия

В Пскове мужчина украл из магазина - алкоголь, женщина - одежду

Подозреваемых в краже из магазинов задержали сотрудники областного управления Росгвардии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

17 июня в 17.24 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 19-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел одежду, не заплатив за нее.

В этот же день около 22.00 в магазине на улице Труда сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки и косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.