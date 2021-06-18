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Происшествия

В загоревшемся возле псковского ГИБДД автомобиле находились инструктор и ученик

18.06.2021 12:54|ПсковКомментариев: 0

При возгорании учебной автомашины в Пскове никто не пострадал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор учебного центра «Псков» Николай Иванов. В автомобиле в момент пожара находились инструктор и ученик.

По словам директора образовательной организации, автомашина утром проходила осмотр, она находилась в исправном состоянии. По предварительной информации, которую предоставил инспектор Госпожнадзора, причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

Напомним, 18 июня на улице Труда напротив дома №69 в Пскове, недалеко от здания областного ГИБДД, загорелся автомобиль «Киа Рио» учебного центра «Псков». Очевидцы происшествия сообщили, что слышали несколько хлопков.

В учебном центре «Псков» создана комиссия для выяснения причин происшествия.

Теги: #пожарные #пожар в автомобиле #автошколы
Источник: Псковская Лента Новостей
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