Происшествия

Опочанин ударил сожительницу в грудь и отправился в колонию

Жителя Опочецкого района привлекли к уголовной ответственности за избиение сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений к своей сожительнице подошел к лежащей на диване женщине, стащил ее на пол и дважды ударил кулаком в грудь. Потерпевшая получила закрытый перелом ребра с повреждением легкого. Повреждение охарактеризовали как опасный для жизни человека вред здоровью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание своей вины, раскаяние в совершенном преступлении.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.