Происшествия

Юного островича осудили за угон «Нивы»

Несовершеннолетнего жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Ночью 12 марта, проходя по улице в городе Острове, юноша увидел автомобиль «Нива», дверь которого оказалась не заперта, а в замке зажигания находились ключи. Обвиняемый забрал с собой приятеля и в период с 1.00 до 2.20 ездил на автомобиле по улицам микрорайона «Строитель» и близлежащему частному сектору.

Двигаясь по одной из улиц города, юноша увидел патрульную машину сотрудников ГИБДД, которые уже приступили к розыску угнанного автомобиля по заявлению владельца. Несовершеннолетние испугались ответственности и, оставив машину, убежали.

Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 4 месяца. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован.