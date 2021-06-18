Происшествия

Житель Пскова осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение в отношении 41-летнего жителя города Пскова. Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (совершение заведомо ложного сообщения о готовящихся взрыве, создавшем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, из хулиганских побуждений).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в ходе судебного заседания установлено, что 6 ноября 2020 года обвиняемый, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, совершил звонок на номер «112» и умышленно сообщил оператору № 5 ГКУ Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» заведомо ложную информацию о готовящемся акте терроризма, а именно о том, что он намеревается произвести взрыв бытового газа в своей квартире, в одном из домов в городе Пскове.

На сообщение о возможности взрыва бытового газа направлены силы правоохранительных органов УМВД России по городу Пскову и иных служб жизнеобеспечения, призванных оказать помощь в экстренных ситуациях. В ходе мероприятий по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, взрывчатых веществ и боеприпасов факт терроризма не подтвердился.

Таким образом, с учетом позиции государственного обвинителя суд признал жителя города Пскова виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.