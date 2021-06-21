Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении псковича

Прокуратурой города Пскова признано законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, с причинением значительного ущерба жителю города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, установлено, что неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом пресечения незаконного перевода денежных средств с банковской карты потерпевшего совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. В результате житель Пскова посредством приложений банка, установленных на телефоне, перевел неизвестному лицу денежные средства на общую сумму 82 893 рубля.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничества, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция ч.2 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.