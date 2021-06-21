Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Факторинг: отсрочка платежа отменяется
БОПЭТ цифры и факты
«Зенча» идем на завод
Ужин на свежем воздухе
Модно и практично
Профсоюзный акцент
Телефон прямого эфира 56-73-72
юность в сапогах
Есть к чему стремиться
конкурс - застройка Четырех углов
чем занять ребенка летом
 
 
 
ещё Происшествия 21.06.2021 09:210 Водитель моторной лодки зацепил купающуюся женщину на реке Великой 21.06.2021 11:310 Разыскиваемый в России мужчина нашелся, благодаря краже сыра в Пскове 21.06.2021 11:130 За кражу телефона из примерочной будут судить 22-летнего псковича 21.06.2021 10:030 «Газель» сгорела в Новосокольническом районе 21.06.2021 09:210 Водитель моторной лодки зацепил купающуюся женщину на реке Великой 21.06.2021 09:073 Три человека утонули в Псковской области за выходные
 
 
 
Самое популярное 16.06.2021 13:232 Псковского предпринимателя похитили ради выкупа 17.06.2021 14:144 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 15.06.2021 15:512 Аномальная жара ожидается в Псковской области 20.06.2021 22:2720 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 14.06.2021 11:4911 Аналитики рассказали, кому в Псковской области готовы платить до 65 тысяч рублей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Разыскиваемый в России мужчина нашелся, благодаря краже сыра в Пскове

21.06.2021 11:31|ПсковКомментариев: 0

39-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали после кражи сыра в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 июня в 00:04 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который ранее 17 июня пронес через кассовый узел несколько упаковок сыра, при этом не заплатив за них. Ущерб составил 1600 рублей.

При установлении личности правонарушителя выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали в отдел полиции.

Теги: #кража #Росгвардия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?
В опросе приняло участие 406 человек
21.06.2021, 11:310 Разыскиваемый в России мужчина нашелся, благодаря краже сыра в Пскове 21.06.2021, 11:210 Пьяные водители попались полицейским в Пскове и трех районах области 21.06.2021, 11:130 За кражу телефона из примерочной будут судить 22-летнего псковича 21.06.2021, 11:130 Два стадиона появится в Стругах Красных до конца лета
21.06.2021, 11:090 Воркаут-движение поделилось итогами подготовки псковичей к ГТО 21.06.2021, 11:000 Фотофакт: Уличный термометр в Пскове показал +46°C 21.06.2021, 10:540 Мотоциклист пострадал при опрокидывании в Порховском районе 21.06.2021, 10:520 Кинологи псковского УФСИН отмечают профессиональный праздник
21.06.2021, 10:460 Автомобилист из Петербурга врезался в дерево в Плюсском районе. ФОТО 21.06.2021, 10:441 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев об итогах театрального сезона в Пскове 21.06.2021, 10:430 За мной будете? 21.06.2021, 10:360 Жителя Палкинского района отправили в колонию за неуплату алиментов
21.06.2021, 10:230 Младенец пострадал в тройном ДТП в Печорском районе 21.06.2021, 10:130 Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в Корытовский лесопарк 21.06.2021, 10:030 «Газель» сгорела в Новосокольническом районе 21.06.2021, 09:450 «АвтоВАЗ» начнет производство более дорогих автомобилей
21.06.2021, 09:230 Госсистема онлайн-мониторинга экологической ситуации появится в России 21.06.2021, 09:210 Водитель моторной лодки зацепил купающуюся женщину на реке Великой 21.06.2021, 09:181 «Новые люди» предлагают освободить малый бизнес от контрольно-кассовых терминалов 21.06.2021, 09:120 Псковский Росреестр приостановил личный прием граждан
21.06.2021, 09:073 Три человека утонули в Псковской области за выходные 21.06.2021, 09:001 Факторинг: отсрочка платежа отменяется 21.06.2021, 08:500 Жара спадет на 3-4°C на Северо-Западе России 24-25 июня 21.06.2021, 08:390 Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при жаре в офисе
21.06.2021, 08:260 В Пскове не работает светофор на перекрестке улиц Труда и Звездной 21.06.2021, 08:150 В России предложили прописать срок замены запчастей для техники ради сокращения отходов 21.06.2021, 08:000 Минэк требует сократить число запрещенных неисправностей автомобилей 21.06.2021, 07:471 До 36 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 июня
21.06.2021, 07:330 Эксперт рассказал, когда ждать спада заболеваемости COVID-19 21.06.2021, 07:160 В России прорабатывают создание новых форм занятости 21.06.2021, 07:000 В честь дня рождения «Супер фитнес» подготовил для псковичей скидку на здоровье и красоту 21.06.2021, 06:560 69 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области
20.06.2021, 23:260 Водитель пострадал в столкновении грузовика «Даф» с «Киа» в Пыталовском районе 20.06.2021, 23:040 «Псковпассажиравтотранс» потратит до 250 тысяч рублей на пластиковые таблички 20.06.2021, 22:2720 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 20.06.2021, 21:270 Грузовик съехал в кювет в Плюсском районе, пострадал человек
20.06.2021, 20:560 Обследовать дно советует псковичам МЧС перед купанием детей 20.06.2021, 20:170 В Гдове отремонтируют дорогу в переулке за 3,4 млн рублей 20.06.2021, 19:370 Жителей острова Залита проинструктировали о мерах пожарной безопасности 20.06.2021, 18:570 Из-за жары Ботанический сад в Петербурге закрывает оранжереи
20.06.2021, 18:280 Улицу Набережную отремонтируют в Опочке за 4,4 млн рублей 20.06.2021, 18:060 Банком данных исполнительных производств псковичи воспользовались более 120 тысяч раз 20.06.2021, 17:580 Проводимые избиркомом семинары позволят провести выборы на высоком уровне - Дмитрий Шахов 20.06.2021, 17:311 Сразу двух водителей без прав нашли сотрудники полиции на месте ДТП под Псковом. ФОТО
20.06.2021, 17:170 Волонтеры ищут пропавшего мужчину в Псковской области 20.06.2021, 16:320 Полицейский покончил с собой у здания посольства Туркмении в Москве 20.06.2021, 16:132 Статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной опубликуют в Германии 20.06.2021, 15:460 Медики из инфекционных больниц сыграли в пейнтбол на профсоюзной базе «Алоль»
20.06.2021, 15:100 Губернатор поздравил всех православных христиан с праздником Святой Троицы 20.06.2021, 14:350 Пьяный водитель на трассе под Невелем выехал на встречную полосу и травмировал двух человек 20.06.2021, 14:0410 Минтруд допустил отстранение от работы непривитых сотрудников 20.06.2021, 13:405 Митрополит пожертвовал мобильные комплексы для оказания медпомощи псковской больнице
20.06.2021, 13:320 «Опель» наехал на пешехода на АЗС в Гдове 20.06.2021, 13:150 День рождения матери Пушкина в Михайловском будут праздновать три дня 20.06.2021, 12:530 Александр Котов: За каждой спасенной жизнью стоит нелегкий труд медицинских работников 20.06.2021, 12:270 Сильная жара ожидается в Псковской области в ближайшие три дня
20.06.2021, 12:218 В Москве наблюдаются повторные заражения COVID-19 среди переболевших и вакцинированных из-за индийского штамма 20.06.2021, 12:040 Администрация Пскова заказала благоустройство парка Гагарина 20.06.2021, 11:241 31 заболевший коронавирусом выздоровел за сутки в Псковской области 20.06.2021, 11:020 Продолжается розыск пропавшего в 2019 году пожилого жителя Псковского района
20.06.2021, 10:290 Путин пообещал новую модель оплаты труда в здравоохранении 20.06.2021, 10:160 Александр Братчиков: Труд медработников - яркий пример беззаветного служения людям 20.06.2021, 09:450 Впервые в Печорах на органном концерте прозвучит дуэт органа и гитары 20.06.2021, 09:170 Благодаря медработникам мы справляемся с вирусом – Михаил Ведерников
20.06.2021, 00:070 Врачи назвали два признака приближающегося инсульта или тромбоза 20.06.2021, 00:005 Молодые и «тяжелые» преобладают среди поступивших в псковскую инфекционку 19.06.2021, 23:064 Народ и армия в «Единой» 19.06.2021, 21:220 В Псковской области продолжается работа по предупреждению пожаров
19.06.2021, 21:140 Сборная Германии обыграла Португалию в матче Евро 19.06.2021, 20:150 Писатель Слава Сэ умер от COVID-19 19.06.2021, 19:501 Минтруд оценил вероятность увольнения из-за нежелания прививаться 19.06.2021, 19:260 Псковичей приглашают создать «Огненную картину войны» 21 июня
19.06.2021, 19:043 Обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников вводят в Петербурге 19.06.2021, 18:529 Александр Козловский: Главная задача – сформировать вместе с гражданами детальную программу действий 19.06.2021, 18:430 Псковские футболисты проиграли петербуржцам в тридцатиградусную жару 19.06.2021, 18:240 Взрывы из-за пожара на складе пиротехники зафиксированы в Москве
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.