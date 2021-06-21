Происшествия

Разыскиваемый в России мужчина нашелся, благодаря краже сыра в Пскове

39-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали после кражи сыра в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 июня в 00:04 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который ранее 17 июня пронес через кассовый узел несколько упаковок сыра, при этом не заплатив за них. Ущерб составил 1600 рублей.

При установлении личности правонарушителя выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали в отдел полиции.