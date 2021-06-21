Происшествия

Неэксплуатируемое здание загорелось на улице Школьной в Пскове

Неэксплуатируемое здание горело на улице Школьной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

19 июня в 22.35 поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом двухэтажном здании. По всей площади выгорело помещение на первом этаже. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Кроме того, 18 июня в 14.24 на улице Чехова в Пскове на кухне одной из квартир сгорела мебель. Причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В тот же день в 14.55 горел гараж на Рижском проспекте в Пскове. Огнем повреждена стена и строительные материалы. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. По этой же причине в 17.27 на улице Генерала Маргелова сгорело бесхозное строение, а в деревне Середка Псковского района - пластиковый мусорный контейнер.

В 14.59 19 июня из-за короткого замыкания загорелась баня в деревне Копотиловка Опочецкого района. Она осталась без кровли.

В 17.15 поступило сообщение о пожаре в бане на улице Юнкерова в Пыталово. Сгорела крыша, выгорел предбанник. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще одно баня горела 20 июня в 22.25 на улице Новоселов в поселке Палкино. Огнем повреждена стена. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки.