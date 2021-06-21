Происшествия

Псковичей осудили за махинации с квартирами

Псковича и псковичку осудили за мошенничество с квартирами в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение в отношении 63-летнего псковича и 51-летней псковички. Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ и пяти преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ. Женщине вменили в вину четыре преступления по части 4 статьи 159 УК РФ.

Суд установил, что в период с апреля 2017-го по май 2019 года пскович разработал преступную схему, по которой он подыскивал любителей злоупотреблять спиртными напитками, имеющих в собственности недвижимость. Мужчина снабжал алкоголем, сигаретами и небольшими суммами денег по 200-300 рублей собственников жилья и устанавливал доверительные отношения с ними.

В дальнейшем злоумышленник изготавливал договоры дарения и купли-продажи, которые обладатели квартир подписывали в состоянии алкогольного опьянения либо после обещаний вложить вырученную от продажи квартиры сумму в совместный бизнес. Кроме того, во время организации 4 преступлений обвиняемый подделывал подписи хозяев квартир.

Подписанные договоры представлялись в Многофункциональный центр Псковской области для последующей регистрации права собственности. Обвиняемый вступил в преступный сговор с сотрудницей МФЦ, которая принимала документы, изготовленные обвиняемым даже в отсутствие обеих договаривающихся сторон.

В дальнейшем переоформленные квартиры члены преступной группы перепродавали ничего не подозревающим добросовестным покупателям, а вырученные деньги делили между собой. В результате действий злоумышленника пятеро потерпевших лишились права на владение жилыми помещениями, а двое потерпевших лишились еще и денег, полученных от продажи квартир. Вместо обещанной организации совместного бизнеса на их основе мошенник просто приватизировал их.

Общий ущерб, причиненный семи потерпевшим, в совокупности превысил 7 000 000 руб. По итогам рассмотрения дела суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев и с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его сообщнице суд назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.