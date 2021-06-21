Происшествия

Псковичку наказали за попытку украсть мужскую туалетную воду

Женщину осудили за попытку украсть мужскую туалетную воду в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

27 мая 2020 года женщина находилась в магазине, специализирующемся на продаже косметики, на улице Коммунальной. Там она взяла со стеллажа в торговом зале одну упаковку с мужской туалетной водой, которую положила в товарную корзину. Пользуясь тем, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина вытащила из упаковки флакон вышеуказанной туалетной воды и спрятала в свой рюкзак. Затем псковичка прошла расчетно-кассовую зону магазина и не оплатила товар, но ее остановили работники магазина.

Псковский городской суд признал ее виновной за попытку мелкого хищения чужого имущества (часть 3 статьи 30, статья 158.1 УК РФ). Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.