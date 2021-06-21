Происшествия

Водитель моторной лодки не заметил плавающую в кувшинках псковичку

Стали известны подробности происшествия на реке Великой с моторной лодкой и купающейся женщиной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД России на транспорте, по этому факту проводится проверка.

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49-летний водитель моторной лодки, подплывая к берегу, не заметил плавающую в кувшинках 66-летнюю женщину. Известно, что женщина от госпитализации отказалась.

ГИМС не усмотрело никаких нарушений в действиях водителя лодки. Сейчас свою проверку проводит линейный отдел на транспорте.

Ранее сообщалось, что 19 июня в 14.00 в районе Ольгинского моста судоводитель на моторной лодке «Стелс», следуя вдоль береговой линии, зацепил женщину 1955 года рождения. Ей была оказана медицинская помощь.