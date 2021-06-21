Происшествия

Следственный комитет проводит проверку по факту наезда моторной лодки на женщину в Пскове

Следственный комитет проводит проверку по факту наезда моторной лодки на женщину в Пскове. Как сообщили в Псковском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по сообщению, выявленному из СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) по факту наезда моторной лодки на женщину в акватории реки Великая.

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По предварительной информации, днем 19 июня 2021 года на реке Великая напротив Псковского Кремля со стороны Ольгинской набережной на женщину, 66-ти лет, находившуюся в воде, наехала моторная лодка ПВХ марки «STELL 375», под управлением мужчины, 1972 года рождения, который двигался по реке Великая на расстоянии 25 метров от берега и не заметил купающуюся. Наличие травм и состояние здоровья женщины устанавливаются.

В настоящее время, следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.