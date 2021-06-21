Происшествия

Порховича наказали за попытку совершить 37 наркопреступлений

Семь лет лишения свободы назначили жителю Порховского района за попытку совершить 37 преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с 22 июня по 23 июля 2020 года порхович начал общение с участником организованной группы в интернет-магазине, который рассказал о ее структуре, распределении в ней ролей, финансировании, схеме незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Порхович вошел в состав этой группы, взяв на себя функциональные обязанности при совершении преступлений по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в период с 23 июля по 24 августа он совершил 37 покушений на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Порховского района, делая закладки в обусловленные места.

Порховский районный суд признал мужчину виновным в совершении 36 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.