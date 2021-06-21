Происшествия

Мошенники убедили псковича перевести им более миллиона рублей

Житель Пскова перевел мошенникам более 1 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Злоумышленники позвонили мужчине и представились сотрудниками следственного управления города Москвы и службы безопасности Центрального банка города Москвы. Под предлогом приостановления несанкционированного списания денег со счета банковской карты, оформленной на имя потерпевшего, они похитили 1 млн 205 тысяч рублей, которые пскович перевел через терминал на различные абонентские номера.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.