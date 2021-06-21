Происшествия

В Псковской области за сутки два ребенка выпали из окон

В Псковской области за сутки два ребенка выпали из окон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

21 июня из окон многоэтажных домов выпали два ребенка в возрасте до трех лет. «Дети живы», - уточнили в комитете. В обоих случаях дети выпали из окна первого этажа.

По информации источников Псковской Ленты Новостей, данные происшествия не попали в сводку областного УМВД.

Родителям рекомендуют не оставлять детей без внимания и следить, чтобы у них не было возможности облокотиться на москитную сетку.