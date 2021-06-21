Происшествия

Ревнивый великолучанин избил ногами собутыльника

39-летний житель Великих Лук получил условное лишение свободы за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

26 июля 2020 года в ходе распития алкоголя между ранее знакомыми мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, он был вызван ревностью осужденного. В ходе ссоры великолучанин избил ногами собутыльника, причинив множественные телесные повреждения.

Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 6 месяцев, с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.