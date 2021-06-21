Происшествия

Гараж с автомобилем внутри сгорел в Кунье

Гараж с автомобилем внутри сгорел в поселке Кунья. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании на улице Дзержинского поступила 22 июня в 18.36.

Сгорели гараж и автомобиль «Фольксваген Пассат» 1993 года выпуска. Огнем повреждены кровля и стена бани, хозпостройка. Причина – короткое замыкание электропроводки в гараже.

В 13.42 сгорела баня в деревне Загорье Псковского района. Причина – нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.