Происшествия

Психически нездоровые воры обокрали квартиру в городе Дно

Двух жителей Дновского района, состоящих на учете врача-психиатра, признали виновными в совершении краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В ноябре 2020 года злоумышленники сняли лист фанеры, которым было закрыто окно квартиры, и через образовавшийся проем проникли внутрь. Они украли из квартиры печной металлический настил, три оцинкованных 10-литровых ведра, а также алюминиевую кастрюлю, ложки и вилки. Сумма ущерба составила 1 567 рублей.

Они же 25 декабря 2020 года около 17.30 подошли к огороженной территории земельного участка в черте города Дно, где при помощи топора отбили от забора листы металлического профиля. В итоге они украли 19 листов металлического профиля на сумму 7 220 рублей

Согласно заключениям судебно-психиатрических экспертиз, они могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, отметили в пресс-службе.

Дновский районный судом признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158, пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ.

Одному из злоумышленников назначили наказание в виде лишения свободы условно на 1 год с аналогичным испытательным сроком, а другому - лишение свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.