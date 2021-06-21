Происшествия

Двое «закладчиков» из Твери работали в сговоре с псковичами

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Тверской области, которые вместе с псковичами совершили больше 40 наркопреступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствие установило, что преступная группа сформировалась в июле 2020 года для продажи наркотических и психотропных веществ на территории Тверской и Псковской областей. Ее члены объединились для незаконного сбыта наркотиков и получения финансовой выгоды.

Злоумышленники продавали запрещенные в России N-метилэфедрон, мефедрон и амфетамин через закладки с использованием сети Интернет, а также электронных платежных систем и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями.

По схеме незаконного сбыта сообщники предварительно помещали наркотики в места закладок, информацию о которых сохраняли на сайте. Покупатели путем обращения к сайту или информационным ресурсам сервиса, обеспечивающим работу с сайтом, через специальные программы заказывали наркотические средства и психотропные вещества – выбирали их вид, массу, город и район для приобретения, способ оплаты и получали номера счетов для внесения платежа.

После оплаты участники преступной группы сообщали покупателям на интернет-сайте сведения о местонахождении «товара» – географические координаты, адреса и приметы закладок или адреса страниц в Сети, содержавшие необходимую информацию и фотографии мест закладок наркотических средств.

В преступную группу входили жители Тверской области – не работающий мужчина 1988 года рождения и женщина 1995 года рождения. Действуя в составе звена «закладчиков», они извлекали оптовые партии наркотиков из мест закладок на территории Твери, Пскова и Псковского района, о которых им в ходе переписки в интернете сообщал неустановленный участник преступной группы.

Обвиняемые хранили при себе оптовые партии наркотиков для незаконного сбыта, а также помещали их в места закладок, информацию о которых в ходе переписки в Сети сообщали «куратору» для последующей реализации. Таким образом, на территории Пскова и Псковского района эти лица совершили 41 особо тяжкое преступление, связанное с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Суд в ходе рассмотрения данного уголовного дела определит степень вины каждого из фигурантов и назначит им соответствующее наказание.