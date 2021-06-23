Происшествия

Жительницу Палкинского района наказали за производство опасного самогона

59-летнюю жительницу Палкинского района осудили за производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В январе женщина кустарным способом, без применения должной процедуры очистки, изготовила самогон, не обладая при этом сведениями о его качестве и безопасности. Произведенную спиртосодержащую жидкость женщина хранила у себя дома с целью дальнейшего сбыта. Реализовывать продукцию женщина начала уже в конце января.

Экспертиза показала, что в жидкости содержались сивушные масла: метилацетат, этилацетат, 1-пропанол, изобутанол, изоамиолол. Их количество превышало допустимые нормы. Отмечается, что подобные пищевые продукты представляют опасность для жизни и здоровья потребителей, поэтому они признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

С учетом позиции прокурора, суд назначил женщине наказание в виде 100 часов обязательных работ.