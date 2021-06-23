Псковские таможенники задержали крупную партию нелегальных сигарет

Сотрудники Псковской таможни пресекли перемещение сигарет без акцизных марок Российской Федерации на 4,6 миллиона рублей. Как сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, в Невельском районе сотрудники мобильной группы остановили для проверки грузовой автомобиль.
В товаросопроводительных документах были указаны полимерные заготовки, однако помимо заявленного товара, в грузовом отсеке таможенники обнаружили 185 коробок с сигаретами белорусского производства.
92,5 тысячи пачек сигарет марки «NZ» без обязательной маркировки и акцизных марок Российской Федерации следовали в Санкт-Петербург.
«С начала года это самая крупная партия немаркированных сигарет, выявленная мобильными группами Псковской таможни, - прокомментировал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни Альберт Скосырев. - По среднерыночной стоимости общая сумма партии превышает 4,6 млн рублей».
Табачные изделия изъяли сотрудники МВД для проведения проверочных мероприятий.