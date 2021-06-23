Происшествия

Молодой человек пропал в Стругокрасненском районе

29-летний Михаил Ухин пропал в Стругокрасненском районе. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

16 июня он выехал из деревни Лудони на автомобиле «Ауди-200» темно-фиолетового цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, черные волосы. Был одет в зеленую майку, черные спортивные брюки, серые кеды и черную кепку. С собой была спортивная сумка.

Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.