Происшествия

Вынесен приговор экс-проректору ПсковГУ, обвинявшемуся в злоупотреблении должностными полномочиями

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего проректора по административно-хозяйственной деятельности ПсковГУ Владимира Моисеева, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что с декабря 2015 года по март 2017 года Владимир Моисеев заключал договоры с фирмой, принадлежащей его знакомому. В результате его деятельности ПсковГУ понес ущерб в размере 7 350 889 рублей на оплате договоров, обязательства по которым не выполнялись.

Суд признал экс-проректора университета виновным в совершении преступления по по части 1 статьи 285 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе частичное погашение ущерба и признание вины подсудимым. Иск, ранее заявленный прокурором Псковской области, о взыскании 6 900 000 суд удовлетворил в полном объеме.