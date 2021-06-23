Происшествия

Двух воров осудили в Дедовичском районе

Жителя Дедовичского района осудили за кражу с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Суд установил, что в конце февраля в дневное время подсудимый, не имеющий постоянного места жительства, нетрудоустроенный, неоднократно судимый, незаконно проник в жилой дом в деревне Городно. Злоумышленник похитил оттуда электроприборы, технику и продукты питания на общую сумму 1577 рублей.

Он же в начале марта проник в чужой жилой дом в деревне Кривково, откуда вынес 3 бутылки алкоголя на общую сумму 2300 рублей.

Дедовичский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, отбывать его он будет в колонии строгого режима.

В то же время на скамье подсудимых оказался еще один житель Дедовичского района. Ему также вменялась в вину кража. Суд установил, что в конце декабря мужчина в ходе распития спиртных напитков совершил хищение имущества своего знакомого. Он присвоил планшет и мобильный телефон, общая стоимость - 7896 рублей.

Учитывая неснятые и непогашенные судимости, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.