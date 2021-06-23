Происшествия

Автомобиль «Киа» сгорел ночью в Невеле

Автомобиль «Киа» сгорел ночью в городе Невеле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о пожаре на Октябрьской улице поступило в 2.12 24 июня. Причиной стало короткое замыкание в моторном отсеке, он и салон автомобиля в итоге выгорели.

Кроме того, в 13.47 23 июня произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Жукова в Великих Луках. В квартире на первом этаже сгорел мусор и текстильные изделия. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности.

В 15:59 горел жилой дом на улице Карла Либкнехта в Невеле. Огнем повреждены кровля и потолок на площади 60 квадратных метров, а также две надворные постройки. Причина - короткое замыкание электропроводки.